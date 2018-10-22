У понеділок Служба безпеки України продемонструвала плівки, на яких, за твердженням силовиків, Тимофій Нагорний пропонує «вирішити проблеми» бізнесменові з Росії із російськими правоохоронними органами за винагороду. Під час розслідування СБУ встановила, що Нагорного завербували російські спецслужби й поставили завдання – створити політичну силу в Україні, яка б лобіювала інтереси Росії в українському парламенті: блокували рішення про вступ до НАТО, ЄС, російська мова – друга державна тощо. Нагорний назвав прізвища політиків, через яких наче б то Росія вливає кошти і таким чином втручається у політичну ситуацію України. Нагорному інкримінують «шахрайство» та «державну зраду».