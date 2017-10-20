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20 Жовтень 2017, Київ 16:49
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Не ProZorro: спортивний інтерес заступника міністра спорту («Схеми» | Випуск №147)

Не ProZorro: спортивний інтерес заступника міністра спорту («Схеми» | Випуск №147)
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У заступника міністра молоді і спорту Ігоря Гоцула може бути конфлікт інтересів через фінансування Федерації легкої атлетики, яку він же й очолює, в обхід обов’язкової системи ProZorro, з’ясував Максим Савчук. А Валерія Єгошина виявила, як колишній перший заступник головного військового прокурора Володимир Жербицький із порушеннями домігся у суді нарахувань пенсії у десятки тисяч гривень. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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