Не ProZorro: спортивний інтерес заступника міністра спорту («Схеми» | Випуск №147)

У заступника міністра молоді і спорту Ігоря Гоцула може бути конфлікт інтересів через фінансування Федерації легкої атлетики, яку він же й очолює, в обхід обов’язкової системи ProZorro, з’ясував Максим Савчук. А Валерія Єгошина виявила, як колишній перший заступник головного військового прокурора Володимир Жербицький із порушеннями домігся у суді нарахувань пенсії у десятки тисяч гривень. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».