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19 Липень 2018, Київ 23:49
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Шулявський міст: столична влада ігнорує розслідування «Схем» і вимоги киян

Шулявський міст: столична влада ігнорує розслідування «Схем» і вимоги киян
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Журналіст Георгій Шабаєв з’ясував, що київська влада поки що не збирається проводити новий тендер на ремонт Шулявської розв’язки після розслідування «Схем» про численні порушення під час тендеру. Також транспортна комісія вкотре не підтримала розгляд петиції киян щодо самого проекту розв’язки. Тим часом заступник голови СБУ Павло Демчина подає до суду проти журналістів після розслідування Валерії Єгошиної. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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