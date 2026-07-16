Сергій Корецький – новий прем’єр-міністр: що відомо

Під час виступу серед пріоритетів Корецький назвав, зокрема: підготовку країни до наступної зими; вичерпне забезпечення Сил оборони; підтримку прифронтових громад; підтримку бізнесу для економічної стабільності; посилення співпраці з міжнародними партнерами; подальший рух України до членства в ЄС.



Раніше Зеленський заявив, що Сергій Корецький є найбільш підготовленою людиною на посаду прем'єр-міністра України.



14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко і всього уряду. За це рішення проголосували 258 народних депутатів.



За два дні до цього президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді і подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».