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Сергій Корецький – новий прем’єр-міністр: що відомо

Сергій Корецький – новий прем’єр-міністр: що відомо Сергій Корецький – новий прем’єр-міністр: що відомо
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Сергій Корецький – новий прем’єр-міністр: що відомо

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Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України. «За» – 289 народних депутатів. Радіо Свобода зібрало, що відомо про нього.

Під час виступу серед пріоритетів Корецький назвав, зокрема: підготовку країни до наступної зими; вичерпне забезпечення Сил оборони; підтримку прифронтових громад; підтримку бізнесу для економічної стабільності; посилення співпраці з міжнародними партнерами; подальший рух України до членства в ЄС.

Раніше Зеленський заявив, що Сергій Корецький є найбільш підготовленою людиною на посаду прем'єр-міністра України.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко і всього уряду. За це рішення проголосували 258 народних депутатів.

За два дні до цього президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді і подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».

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