Одна із загиблих на борту рейсу PS752 Ганімат Аждарі жила в Канаді за студентською візою. Її сестра Аземат каже, що для родичів жертв пріоритетом є не виплати, а правосуддя. Вона ставить три головні запитання, які турбують родини загиблих: чому Іран залишив небо відкритим у ніч перед збиттям літака, чому пасажирський рейс зазнав нападу, а також чому сама авіакомпанія не відмовилася від польоту?