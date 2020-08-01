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01 серпня 2020, Київ 14:24
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Сестра загиблої на борту PS752: «Нечесно, якщо ми помремо, не дізнавшись правди» (відео)

Сестра загиблої на борту PS752: «Нечесно, якщо ми помремо, не дізнавшись правди» (відео)
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Сестра загиблої на борту PS752: «Нечесно, якщо ми помремо, не дізнавшись правди» (відео)

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Одна із загиблих на борту рейсу PS752 Ганімат Аждарі жила в Канаді за студентською візою. Її сестра Аземат каже, що для родичів жертв пріоритетом є не виплати, а правосуддя. Вона ставить три головні запитання, які турбують родини загиблих: чому Іран залишив небо відкритим у ніч перед збиттям літака, чому пасажирський рейс зазнав нападу, а також чому сама авіакомпанія не відмовилася від польоту?

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