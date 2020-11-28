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28 листопада 2020, Київ 11:51
Відео

Чи стане популярний серіал «Хід королеви» від Netflix новим поштовхом для розвитку шахів? (відео)

Чи стане популярний серіал «Хід королеви» від Netflix новим поштовхом для розвитку шахів? (відео)
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Чи стане популярний серіал «Хід королеви» від Netflix новим поштовхом для розвитку шахів? (відео)

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Чи вплинув міні-серіал «Хід королеви» («The Queen’s Gambit» – англ.) стрімінгового сервісу Netflix на шахове середовище України? Чи не стане популярний серіал новим поштовхом для розвитку і популяризації давньої гри? І з якими новими викликами стикаються молоді шахісти не тільки світу, але й України – у відео Радіо Свобода.

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