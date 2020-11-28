Чи вплинув міні-серіал «Хід королеви» («The Queen’s Gambit» – англ.) стрімінгового сервісу Netflix на шахове середовище України? Чи не стане популярний серіал новим поштовхом для розвитку і популяризації давньої гри? І з якими новими викликами стикаються молоді шахісти не тільки світу, але й України – у відео Радіо Свобода.