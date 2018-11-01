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01 Листопад 2018, Київ 22:01
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Фукс і Кацуба в «газовому шлейфі»

Фукс і Кацуба в «газовому шлейфі»
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Спецдозволи терміном на 20 років на розробку нафтогазових родовищ в Полтавській області отримала низка маловідомих компаній з такими ж маловідомими директорами. Чи можуть добре відомі бізнесмен Павло Фукс та екс-чиновник Олександр Кацуба стояти за фірмами, що отримали багаторічні дозволи на вивчення та видобуток газу з родовищ Полтавщини – «українського Кувейту»? Це дослідила Катерина Каплюк. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший»

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