Як 2 мільярди гривень з банку Януковича вивели через банк Порошенка

Близько двох мільярдів гривень незрозумілого походження лежали в банку сина екс-президента Януковича на рахунках службовців цього ж банку – уже після Революції гідності нова влада обіцяла конфіскувати ці кошти до бюджету. Та згодом банк Януковича визнали неплатоспроможним, суди поступово знімали з цих рахунків арешти і десятки мільйонів гривень із цих депозитів одразу ж знімалися готівкою – але вже через банк... нинішнього президента Петра Порошенка. Це дослідив журналіст Олександр Чорновалов. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».