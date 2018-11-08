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08 Листопад 2018, Київ 21:51
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Як 2 мільярди гривень з банку Януковича вивели через банк Порошенка

Як 2 мільярди гривень з банку Януковича вивели через банк Порошенка
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Близько двох мільярдів гривень незрозумілого походження лежали в банку сина екс-президента Януковича на рахунках службовців цього ж банку – уже після Революції гідності нова влада обіцяла конфіскувати ці кошти до бюджету. Та згодом банк Януковича визнали неплатоспроможним, суди поступово знімали з цих рахунків арешти і десятки мільйонів гривень із цих депозитів одразу ж знімалися готівкою – але вже через банк... нинішнього президента Петра Порошенка. Це дослідив журналіст Олександр Чорновалов. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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