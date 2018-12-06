Апартаменти і десятки гектарів в Іспанії родини судді Татькова та інтерв'ю з суддею Вулфом

Чотири апартаменти та десятки гектарів землі в сонячній курортній Іспанії належать доньці та екс-дружині судді-втікача часів Януковича Віктора Татькова – «Схеми» знайшли їх, дослідивши іспанські реєстри. Як виявилося, численна елітна нерухомість, яка з’являлася в оточення судді Татькова синхронно з його кар’єрним злетом, яку журналісти виявили півроку тому, була лише верхівкою айсберга. До вашої ували розслідування Олександра Чорновалова, Наталки Седлецької та Кіри Толстякової. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».