Дайджест-2018: коштовні відпустки, таємні зустрічі та розсекречені бізнеси

Таємна відпустка президента на Мальдівах і коштовний вояж генпрокурора на Сейшели, непублічні зустрічі Тимошенко з олігархом Пінчуком і схема виведення майже 2 мільярдів гривень з банку сина Януковича через банк Порошенка, нафтогазовий бізнес куми Путіна в Росії та таємні візити Медведчука на Банкову, а також спроба старих кадрів часів Януковича потрапити до оновлених судів – зібрали для вас наші найцікавіші розслідування за 2018 рік і наслідки, до яких вони призвели. Також у дайджесті: «Назад у майбутнє. Конкурс суддів» (повтор).