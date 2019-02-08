На допомогу аграріям торік з державного бюджету України виділили понад 4 мільярди гривень – для розуміння, це по 23 гривні з кишені кожного українця, включно з дітьми та пенсіонерами. Та левова її частина розподіляється не на малий і середній бізнес, а серед великих гравців агроринку. Найбільше – чверть від усієї торішньої суми агродопомоги – отримав мільярдер Юрій Косюк: позаштатний радник президента Петра Порошенка і восьмий у рейтингу 100 найбагатших українців. Також допомогу з бюджету отримав і нинішній президент Порошенко. Водночас звичайним фермерам подекуди навіть не повідомляють про причини відмови. Сергій Андрушко дослідив, хто та на яких умовах отримує кошти з держбюджету на підтримку аграріїв. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший»