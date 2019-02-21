Журналісти «Схем» помітили за собою систематичне стеження – протягом кількох місяців знімальну групу регулярно «супроводжують» одні й ті ж авто. Виявилося, усі вони належать приватній охоронній компанії Ріната Ахметова – найбагатшого українця, олігарха і частого фігуранта розслідувань «Схем». Редакція вирішила публічно розповісти про ці факти, адже справжні наміри «спостерігачів» невідомі. Журналісти розцінюють такі дії як тиск і сподіваються, що вони припиняться – щоб мати змогу безперешкодно виконувати свою роботу. Автор – Михайло Ткач. До вашої уваги також репортаж Георгія Шабаєва про те, хто будуватиме меморіал Небесної сотні та яким він буде. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший»