Національна аграрна академія України управляє майже півмільйоном гектарів державних земель – за розміром вони вп’ятеро перевищують площу Києва. Та «Схеми» виявили, що подекуди Академія розпоряджається цими угіддями неефективно і непрозоро – так, що деякі ласі шматки дорогої землі відчужуються й опиняються в руках керівників Академії та їхніх найближчих родичів. Саме під час зйомок цього матеріалу на знімальну групу «Схем» скоїли напад – просто в приміщенні селищної ради на Київщині. Так чиновники елітного селища відреагували на питання про виділення держземель у приватні руки. Розслідування Катерини Каплюк. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»