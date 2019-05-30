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31 Травень 2019, Київ 00:08
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«Країна мрій» для Коломойського: що потрібно олігарху від України? (Відео)

«Країна мрій» для Коломойського: що потрібно олігарху від України? (Відео)
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Перший тиждень після повернення в Україну в олігарха Ігоря Коломойського, схоже, був сповнений зустрічами з впливовими українськими політиками, які в майбутньому можуть стати союзниками політсили президента Володимира Зеленського при формуванні уряду. «Схеми» вже розповідали, як зафіксували візити його кортежа до глави МВС Арсена Авакова, депутата Олександра Грановського та лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко, яку називають ймовірною кандидаткою в прем’єр-міністри. Що потрібно олігарху від держави? «Схеми» проаналізували, які бізнес-інтереси олігарха Коломойського в України розходяться з інтересами пересічних українців. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».

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