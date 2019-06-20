Уже понад 5 років український олігарх Дмитро Фірташ вимушено прикутий до Відня – саме там його і наздогнало правосуддя, щоправда не українське. Американські правоохоронці направили в Австрію запит на його екстрадицію через підозру в спробі підкупу посадовців із Індії – тож його можуть екстрадувати до США уже на початку липня. Та, схоже, навіть на відстані Фірташу вдалося не розгубити свій вплив на політичне життя України – і зберегти контроль над своїм великим бізнесом і медіаімперією. А ще в нього залишилися його вірні політичні соратники, на чолі з Юрієм Бойком. Останній, між іншим, має один з найвищих рейтингів як потенційний прем’єр-міністр. На початку травня на день народження олігарха до Відня традиційно злетілися чартери із впливовими українцями. «Схеми» розповідають, хто з іменитих українських політиків і бізнесменів прибув на іменини Фірташа – та як це може допомогти йому зберегти, а, можливо, і розширити вплив на політичне життя в Україні. Розповідає Михайло Ткач. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший»