Таємниця Баришівського суду («СХЕМИ» №221)

Баришівський суд – це вже метафора чи, як кажуть, інтернет-мем. А все завдяки новині, що місцеві баришівські судді на Київщині одне за одним виносять рішення із зовсім не місцевих питань – зазіхаючи на непритаманну їм юрисдикцію. Спершу тамтешній провінційний суд вирішив призупинити дію ліцензії пасажирського авіаперевізника SkyUp, заборонивши йому здійснювати польоти. А згодом ухвалив рішення заборонити виконувати свою роботу одній із керівниць Національного банку – Катерині Рожковій. Тому «Схеми» відвідали Баришівку, щоб з’ясувати: як насправді ухвалюють рішення в тихому провінційному суді та до чого тут олігарх Ігор Коломойський – у розслідуванні Валерії Єгошиної. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».