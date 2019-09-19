Рінат Ахметов – найбагатший український олігарх. Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні й страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – це загальний, але далеко не повний перелік його нинішніх активів. І він продовжує їх примножувати. І хоча, з одного боку, він декларує відкритість у своєму бізнесі – з іншого, намагається приховувати сумнівні надбання. Наприклад, якщо актив дістається йому не зовсім доброчесно, то до моменту його легалізації Ахметова у бенефіціарах не побачити. Натомість якщо пошукати, у нетрях кіпрських реєстрів, можна буде виявити його близьких бізнес-партнерів, ексрегіоналів і пов’язаних менеджерів. Схоже, саме завдяки такій схемі олігарх зосередив у своїх руках контроль над цілою галуззю коксохімічної промисловості та розширив карту металургійних активів. Розслідування Надії Бурдєй, проведене для ГО «Центр протидії корупції» та програми «Схеми».