Боржава, Каськів, Льовочкіни: як Єрмак і Зеленський втілюють «Олімпійську надію» Януковича (СХЕМИ №287)

Президент Володимир Зеленський, як і колись Віктор Янукович, заговорив про бажання провести в Україні зимові Олімпійські ігри. І вже зараз керівник ОП Андрій Єрмак веде перемовини з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером, який хоче у партнерстві з державою збудувати великий гірськолижний курорт у Карпатах. Цей бізнесмен уже встиг відзначитися в Україні – і, як виявилося, тісно пов’язаний з українськими політиками. На нього оформлений ключовий актив під курорт – гектари землі на полонині Боржава на Закарпатті. Щоправда зараз вони арештовані – адже, як встановило НАБУ, частина цих земель придбана за гроші, виведені з бюджету ще за часів Януковича, через Держінвестпроект, який в той час очолював Владислав Каськів. Та «Схеми» спільно зі словацькими розслідувачами виявили в олімпійському проєкті бізнес-інтереси не тільки Каськіва. Журналісти документально встановили, що до скупки карпатських земель з рахунків компаній, через які, за даними слідства, виводились бюджетні кошти, причетна і родина впливових українських політиків – Юлії та Сергія Льовочкіних. Чи знають на Банковій, що за австрійським інвестором, схоже, стоять фінансові інтереси українських політиків з ОПЗЖ? Розслідування Олександра Чорновалова, Наталки Седлецької та Кіри Толстякової