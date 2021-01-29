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29 січня 2021, Київ 11:11
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Боржава, Каськів, Льовочкіни: як Єрмак і Зеленський втілюють «Олімпійську надію» Януковича (СХЕМИ №287)

Боржава, Каськів, Льовочкіни: як Єрмак і Зеленський втілюють «Олімпійську надію» Януковича (СХЕМИ №287)
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Боржава, Каськів, Льовочкіни: як Єрмак і Зеленський втілюють «Олімпійську надію» Януковича (СХЕМИ №287)

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Президент Володимир Зеленський, як і колись Віктор Янукович, заговорив про бажання провести в Україні зимові Олімпійські ігри. І вже зараз керівник ОП Андрій Єрмак веде перемовини з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером, який хоче у партнерстві з державою збудувати великий гірськолижний курорт у Карпатах.  Цей бізнесмен уже встиг відзначитися в Україні – і, як виявилося, тісно пов’язаний з українськими політиками. На нього оформлений ключовий актив під курорт – гектари землі на полонині Боржава на Закарпатті. Щоправда зараз вони арештовані – адже, як встановило НАБУ, частина цих земель придбана за гроші, виведені з бюджету ще за часів Януковича, через Держінвестпроект, який в той час очолював Владислав Каськів.  Та «Схеми» спільно зі словацькими розслідувачами виявили в олімпійському проєкті бізнес-інтереси не тільки Каськіва. Журналісти документально встановили, що до скупки карпатських земель з рахунків компаній, через які, за даними слідства, виводились бюджетні кошти, причетна і родина впливових українських політиків – Юлії та Сергія Льовочкіних. Чи знають на Банковій, що за австрійським інвестором, схоже, стоять фінансові інтереси українських політиків з ОПЗЖ? Розслідування Олександра Чорновалова, Наталки Седлецької та Кіри Толстякової

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