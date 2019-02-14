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14 Лютий 2019, Київ 21:26
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«Гра в піддавки»: чи відсудить генпрокурор Луценко газовий бізнес оточення Порошенка? («СХЕМИ» №204)

«Гра в піддавки»: чи відсудить генпрокурор Луценко газовий бізнес оточення Порошенка? («СХЕМИ» №204)
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Кумівство у владі – це пряма загроза верховенству права. Утім, чинний генпрокурор Юрій Луценко регулярно протягом своєї каденції демонстрував лояльність до президента (і свого кума) Петра Порошенка – не раз виступав на його політичних заходах і навіть запрошував на весілля сина – кидаючи тінь на неупередженість усієї прокуратури, яка має бути аполітичною. Тож чи можна суспільству бути впевненим у неупередженості підлеглих генпрокурора, коли потрібно йти проти інтересів глави держави? Чи можна повірити в те, що Луценко готовий забрати в президентського оточення можливість протягом 20 років добувати газ на одному з найбільших родовищ Полтавської області – отриману від держави за безцінь? Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший»

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