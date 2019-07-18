Згадати все: хто із фігурантів «Схем» іде в Раду («СХЕМИ» №224)

Схоже, Верховна Рада дев’ятого скликання зможе похизуватися найбільшою за всю свою історію кількістю депутатів без попереднього політичного досвіду. Та пліч-о-пліч з ними – в списках партій і на мажоритарних округах – до Ради балотуються і «старі обличчя». Чимало з них мають суперечливу репутацію, сумнівний бекграунд – і, при цьому, високі шанси обратися до нового парламенту. Колишні депутати, бізнесмени, забудовники і навіть експрезидент – «Схеми» розповідають, хто з фігурантів їхніх розслідувань змагається за депутатський мандат. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».