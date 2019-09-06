«Незадекларована» цивільна дружина депутата Козака веде бізнес у Росії з Медведчуком

Персона народного депутата Тараса Козака стала відома широкому загалу цьогоріч, після купівлі ним трьох українських інформаційних телеканалів: спершу «112 Україна», згодом NewsOne, а тепер і Zik. А партнеркою в російському нафтовому бізнесі подружжя Медведчук-Марченко виявилась Наталія Лавренюк – уродженка Львова з громадянством України та Росії і мати його дитини. За останні десять років вона здійснила понад сто спільних польотів із Козаком у курортних напрямках. У майновій декларації депутат Тарас Козак – неодружений чоловік, там немає згадки ані про жінку, ані про дитину, ані про частку в російському бізнесі. Приховування відомостей про особу, з якою декларант перебуває у фактичних шлюбних відносинах, і недекларування оформленого на неї майна й бізнесу – це злочин, кажуть юристи. Розслідування Максима Савчука. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».