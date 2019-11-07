Гра в хованки: таємні візити членів команди Зеленського до олігархів і бізнесменів («СХЕМИ» №236)

Перед виборами Володимир Зеленський та його команда чимало наголошували, що за їхньої влади відносини між бізнесменами і високопосадовцями будуть прозорими і публічними. Утім, «Схеми» вчергове доводять, що це не так і що підкилимні домовленості і таємні візити й досі мають місце. Журналістам вдалося зафіксувати, що новий прем’єр-міністр Олексій Гончарук, заступник керівника офісу президента Андрій Смирнов, перший помічник президента Сергій Шефір та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков продовжують грати з суспільством у хованки, неафішовано зустрічаючись з впливовими олігархами, бізнесменами та посадовцями, зокрема, часів Януковича. Як і їхні попередники. Розслідування Михайла Ткача. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший».