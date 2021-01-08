У церкві апостола Петра у Тернополі щороку, починаючи з 2005-го, встановлюють вертеп (шопку) із рухомими фігурами. Торік він був найбільший за весь час – близько 50 метрів у ширину, а цього року конструкцію зменшили приблизно удвічі, розповів Радіо Свобода піддиякон, брат-францисканець Святослав. «Шопку ми зменшили. Цього року не вистачає багатьох фігур, десь 10-15 рухомих елементів. Ми це зробили, щоб у храмі було більше місця», – сказав він. Попри зменшені розміри, тернопільську різдвяну шопку з рухомимим фігурами вважають найбільшою в Україні.