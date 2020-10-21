Щонайменше двоє людей постраждали під час сутичок між активістами та силовиками під Шевченківським районним судом Києва після того, як суд подовжив запобіжні заходи фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета. Андрію Антоненку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці. Юлія Кузьменко залишається під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь під особистим зобов’язанням та грошовою заставою у 168 тисяч гривень. У поліції відкрили кримінальне провадження про «Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця».