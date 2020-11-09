Україна та Росія створюють план закінчення війни на Донбасі

Росія та Україна крок за кроком розписали - як закінчити війну на Донбасі. Позиції здавалося б відрізняються кардинально. З одного боку особливий статус до 2050 року. З іншого - повернення Києву контролю над кордоном до виборів. Але між тим вже визначили чотири нових ділянки розведення військ і збираються відкрити два нових КПВВ на лінії розмежування - в Золотому і Щасті. Як там люди реагують на можливість поїхати в Луганськ? Чи можна говорити про прогрес в мінських переговорах?