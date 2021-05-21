Кум Путіна, олігарх Лукашенка: як Воробей співпрацює з Медведчуком і збагачується в Україні (СХЕМИ №298)

Як виявили «Схеми» спільно з журналістами-розслідувачами з телеканалу «Белсат», лише починаючи з 2019-го Воробей стрімко увійшов одразу в три стратегічні сфери української економіки: придбав українську частину нафтопродуктопроводу, який тягнеться з Росії, та возить російське вугілля українським металургам та на електростанції, міцно закріпився на ринку імпорту дизельного пального з Білорусі.



Більше того, журналістам вдалося встановити, що Воробей – тісно пов’язаний з Віктором Медведчуком і його близьким соратником Тарасом Козаком саме в тому бізнесі, через який обидва українські нардепи потрапили під санкції. А от білоруський олігарх цього уникнув – і продовжує в Україні заробляти сотні мільйонів уже навіть і на «Великому будівництві» Володимира Зеленського. Автори: Михайло Ткач, Максим Савчук, Любомира Ремажевська