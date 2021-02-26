Нагорода Татарова, лобісти «слуг народу» та бізнес родини «завгоспа Януковича» в Литві (СХЕМИ №290)

Неочевидні факти про владну команду, важливе таємне, що стало відомим. Якими були найсвіжіші викриття програми «Схеми» та як на них реагували представники влади? Як Татаров отримав «заслуженого юриста» від Януковича завдяки Захарченку? Чиїм коштом для партії «Слуга народу» замовили американських лобістів за 50 тисяч доларів на місяць? З ким та за які кошти родина «завгоспа Януковича» забудовує Вільнюс? У новому випуску проєкту «Схеми. News». Ведучий Георгій Шабаєв