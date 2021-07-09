Журналісти-розслідувачі зі Словаччини, Хорватії, Румунії, Сербії та Словенії об’єдналися навколо великого проєкту Hungarian money, щоб дослідити природу та справжні мотиви такої фінансової політики уряду Орбана. Та запросили до співпраці від України редакцію «Схем», надавши доступ до бази даних із детальною інформацією про розподіл угорської допомоги через один із основних держфондів – імені Бетлена Габора.



На що саме у Закарпатті йдуть угорські гроші, хто безпосередньо їх отримує та чи може ця масштабна кампанія Угорщини стосовно прикордонного регіону мати відчутні політичні наслідки в майбутньому в розрізі всієї України – яка вже неабияк постраждала від розпалюваного іншою сусідньою державою сепаратизму? Щоб отримати відповіді на ці запитання, «Схеми» вирушили на Закарпаття. Фільм-розслідування Валерії Єгошиної.

