Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
09 квітня 2021, Київ 10:24
Відео

Хто і для чого масово скаржиться проти України в ЄСПЛ?

Хто і для чого масово скаржиться проти України в ЄСПЛ?
Embed
Хто і для чого масово скаржиться проти України в ЄСПЛ?

No media source currently available

0:00 0:44:03 0:00

Російсько-українська війна триває вже восьмий рік. І крім дій на військовому фронті на сході України, не менш запекла боротьба розгорнулася і на іншому – дипломатичному.

Російсько-українська війна триває вже восьмий рік. І крім дій на військовому фронті на сході України, не менш запекла боротьба розгорнулася і на іншому – дипломатичному. А майданчиком цього протистояння став Європейський суд з прав людини – судовий орган, який вирішує міждержавні суперечки та стає на захист громадян країн Ради Європи, коли порушені їхні права та свободи.

Як з’ясували «Схеми», нині Україна перебуває в трійці країн, на які в ЄСПЛ найбільше скаржились – і не останню роль в цьому відіграла спланована масова кампанія, в межах якої до Європейського суду з прав людини надійшли тисячі скарг проти України стосовно війни на Донбасі. Скарг, які були здебільшого направлені або адвокатами із самої Росії, або юристами з окупованих частин Донецької та Луганської областей, підконтрольних Москві. Більше того, «Схеми» виявили, що ця кампанія, вірогідно, координувалася і принаймні частково фінансувалася безпосередньо Росією. Авторка Валерія Єгошина

Дивитись коментарі

Завантажити більше коментарів

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG