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«Скляна клітка» для президента Мілоша Земана – Чехія отримала новий уряд (відео)

«Скляна клітка» для президента Мілоша Земана – Чехія отримала новий уряд (відео)
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«Скляна клітка» для президента Мілоша Земана – Чехія отримала новий уряд (відео)

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Прага – У Чехії добігає кінця довготривала історія із призначенням нового уряду. Після перемоги на парламентських виборах опозиційного блоку партій «Разом» на чолі з Петром Фіалою, формування нового уряду було ускладнено хворобою президента Чехії Мілоша Земана.

Спершу Земан перебував у реанімації з діагнозом цироз печінки. Через це призначення нового прем’єра затягувалося. Минулого ж тижня чеський керівник держави знову захворів, але вже на коронавірус. Проте, не дивлячись на важкий стан здоров’я, Земан все ж призначив нового очільника уряду. Зробив це він через спеціальний скляний бокс, аби не заразити вірусом усіх присутніх. Як це було та що новий чеський уряд Петра Фіали підготував для України?

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