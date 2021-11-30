Спершу Земан перебував у реанімації з діагнозом цироз печінки. Через це призначення нового прем’єра затягувалося. Минулого ж тижня чеський керівник держави знову захворів, але вже на коронавірус. Проте, не дивлячись на важкий стан здоров’я, Земан все ж призначив нового очільника уряду. Зробив це він через спеціальний скляний бокс, аби не заразити вірусом усіх присутніх. Як це було та що новий чеський уряд Петра Фіали підготував для України?