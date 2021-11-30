Спершу Земан перебував у реанімації з діагнозом цироз печінки. Через це призначення нового прем’єра затягувалося. Минулого ж тижня чеський керівник держави знову захворів, але вже на коронавірус. Проте, не дивлячись на важкий стан здоров’я, Земан все ж призначив нового очільника уряду. Зробив це він через спеціальний скляний бокс, аби не заразити вірусом усіх присутніх. Як це було та що новий чеський уряд Петра Фіали підготував для України?
«Скляна клітка» для президента Мілоша Земана – Чехія отримала новий уряд (відео)
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Лариса Масенко
«Мовна стійкість – запорука збереження Української держави»
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