Скорик: хотілося б, щоб зміни в музиці були інтенсивніші, тому що в України є великий потенціал

1 червня 2020 року на 82-му році життя помер відомий український композитор Мирослав Скорик. Він – Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги. Художній керівник Київської опери у 2011–2016 роках. Родом зі Львова. Мирослав Скорик був двоюрідним онуком видатної оперної співачки Соломії Крушельницької. Саме вона першою помітила його талант. Пропонуємо вашій увазі цитати з інтерв’ю із Мирославом Скориком, яке було записане у студії Радіо Свобода в жовтні 2018 року.