Скрипка в окопі: «музика допомагає висловити все, що накипіло від війни»

У бліндажі на одній із позицій українських військових під Горлівкою звучить скрипка. Це грає Роман. Він скрипаль, але пішов на фронт, бо вважає це своїм обов’язком. Його гріє те, що скрипка поруч. «У цю ротацію взагалі мало граю, бо трохи не вистачає часу. Дуже рідко витягаю скрипку. Може раз, максимум два рази на тиждень півгодини пограю, і то не завжди виходить», – каже боєць. Військові розповідають, що на позиції наразі відносно спокійно, проте обстріли трапляються кілька разів на тиждень. Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Збройний конфлікт на Донбасі розпочався із 2014 року після російської окупації Криму та спецоперації «Русская весна». Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.