Акція пам'яті Катерини Гандзюк у Слов'янську – відео

У Слов’янську 4 листопада актівісти вийшли на центральну площу міста на мітинг пам’яті Катирини Гандзюк, що померла в лікарні в після нападу. Запрошення на захід було розміщено в соціальних мережах за годину до початку мітингу. Присутнім показали сюжет, що був знятий за тиждень до смерті Катерини в лікарні. Депутатка міської ради Слов’янська Ольга Алтуніна, яка на останній сесії оприлюднила інформацію щодо погроз на її адресу через громадську діяльність, зазначила, що треба не лякатись і продовжувати говорити про наболіле, щоб не зробити жертву Катерини Гандзюк марною. Командир пошукового загону «Чорний тюльпан», який місяць тому зазнав утисків з боку поліції Слов’янська, висловив думку, що активістам треба об’єднуватись для протидії таким випадкам насилля та залякування в майбутньому.