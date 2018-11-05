Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Листопад 2018, Київ 11:22
Відео

Акція пам'яті Катерини Гандзюк у Слов'янську – відео

Акція пам'яті Катерини Гандзюк у Слов'янську – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:52 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Слов’янську 4 листопада актівісти вийшли на центральну площу міста на мітинг пам’яті Катирини Гандзюк, що померла в лікарні в після нападу. Запрошення на захід було розміщено в соціальних мережах за годину до початку мітингу. Присутнім показали сюжет, що був знятий за тиждень до смерті Катерини в лікарні. Депутатка міської ради Слов’янська Ольга Алтуніна, яка на останній сесії оприлюднила інформацію щодо погроз на її адресу через громадську діяльність, зазначила, що треба не лякатись і продовжувати говорити про наболіле, щоб не зробити жертву Катерини Гандзюк марною. Командир пошукового загону «Чорний тюльпан», який місяць тому зазнав утисків з боку поліції Слов’янська, висловив думку, що активістам треба об’єднуватись для протидії таким випадкам насилля та залякування в майбутньому.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG