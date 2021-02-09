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10 лютого 2021, Київ 00:12
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«Треба думати, перш ніж таке пропонувати»: у Слов’янську обурилися ідеєю Недави і Штепи скоротити бібліотекарів (відео)

«Треба думати, перш ніж таке пропонувати»: у Слов’янську обурилися ідеєю Недави і Штепи скоротити бібліотекарів (відео)
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«Треба думати, перш ніж таке пропонувати»: у Слов’янську обурилися ідеєю Недави і Штепи скоротити бібліотекарів (відео)

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Кореспонденти Радіо Свобода побували в бібліотеці-філії Слов'янська і поспілкувалися зі співробітниками та з читачами

Депутат міської ради Слов’янська Олег Недава для економії запропонував скоротити бібліотекарів і відкривати бібліотеки лише двічі на тиждень. Його підтримала колега Неля Штепа. За її словами, до невеликих бібліотек-філій у мікрорайонах не ходять читачі. А бібліотекарі, мовляв, лише ходять на ринок «із сумками туди-сюди». Ідеї депутатів у своєму телеграм-каналі вже розкритикував міністр культури Олександр Ткаченко.

За інформацією міськради, претензії Нелі Штепи стосуються бібліотеки-філії №4. Кореспонденти Радіо Свобода побували у цій філії і поспілкувалися зі співробітниками та з читачами. Тут розповіли, що не лише видають дітям книжки, – у бібліотеці працюють гуртки, проводять майстер-класи, а ще тут навчають комп’ютерній грамотності людей поважного віку. Бібліотекарі тут отримують у середньому до 6 тисяч гривень заробітної плати.

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