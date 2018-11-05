Смерть Гандзюк: колеги з Херсона про активістку

Влада та громадськість Херсона вимагають знайти замовників нападу на Катерину Гандзюк. Ввечері 4 листопада на центральній площі Херсона колеги, друзі та знайомі Катерини влаштували акцію пам’яті та вимагали знайти замовників нападу на Катерину. Сьогодні Херсонський міський голова заявив, що теж очікує від правоохоронців виявлення замовників нападу на Гандзюк. Нагадаємо, 4 листопада померла активістка Катерина Гандзюк – керівниця справами Херсонського міськвиконкому, радниця міського голови Херсона. 31 липня на неї напали біля її будинку – невідомий облив її кислотою. Після 96 днів перебування у реанімації та 11 операцій організм Катерини не впорався із отриманими травмами. Поліція затримала п’ятьох осіб, яких підозрюють у нападі на Гандзюк - ймовірних виконавця замаху, покупця сірчаної кислоти та трьох співучасників. Суд заарештував чотирьох з них на 60 діб без права внесення застави, а п'ятого відпустив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.