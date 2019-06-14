Португальське сміттєзвалище та сучасне мистецтво. Що спільного?

Португальський художник Артур Бордало створює гігантські скульптури тварин, використовуючи при цьому лише сміття, котре він збирає на міських звалищах. У Лісабоні, де працює художник, «сміттєві звірі» стали місцевою родзинкою: гіди створюють спеціальні маршрути, під час яких показують туристам арт-об'єкти, що зроблені з непотребу. Надмірне виробництво товарів, безвідповідальне споживання та проблеми переробки призводять до збільшення об'ємів сміття на планеті. Це призводить до загибелі та навіть зникнення численної кількості тварин. Саме тому тварини і стали головною темою робіт Бордало. Його «сміттєві звірі» вважаються влучним та успішним прикладом сучасного мистецтва не лише у Португалії, а й в усьому світі. Зокрема, нині, роботи Артура Бордало можна зустріти у 23-х країнах світу.