Смолоскипова хода у річницю розгону студентів і ультиматум до керівників МВС – відео

29 листопада відбулася смолоскипово-фаєрна хода до будівлі МВС. Організатори – ГО «Коаліція учасників Помаранчевої революції». До них долучились представники організації «Щит і меч». Попри те, що хода була мирною, учасники використовували петарди, які за потужністю розриву нагадували вибухи шумових гранат. Біля Адміністрації президента через ці інциденти правоохоронці ледь не затримали кількох чоловіків із колони. На підході до будівлі МВС кордон із поліцейських пропускав пікетувальників лише після обшуку. Із учасниками смолоскипової ходи поспілкувався представник Національної поліції. Він пообіцяв передати їхні вимоги міністру МВС Арсену Авакову. Серед вимог: публічний звіт міністра щодо долі певних кадрів правоохоронних структур, які були причетні до розгону Майдану, але досі працюють в органах.