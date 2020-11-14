Росія вводить миротворчі сили, вірмени палять домівки – що відбувається навколо Нагірного Карабаху? (відео)
Кельбаджарский район, що після першої карабаської війни був зайнятий збройними силами самопроголошеної республіки Нагірного Карабаху, 15 листопада повернеться під контроль Азербайджану. Вірмени йдуть із сіл, де жили останніми роками, й підпалюють свої домівки. Раніше із тих країв втікали азербайджанці. Бойові дії в регіоні загострилися 27 вересня, коли в Баку вирішили повернути втрачені території силою. В результаті активних бойових дій Вірменія погодилася на припинення вогню і територіальні поступки. В цей регіон введені російські миротворчі сили. (Відео Reuters)
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