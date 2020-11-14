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14 листопада 2020, Київ 22:53
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Росія вводить миротворчі сили, вірмени палять домівки – що відбувається навколо Нагірного Карабаху? (відео)

Росія вводить миротворчі сили, вірмени палять домівки – що відбувається навколо Нагірного Карабаху? (відео)
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Росія вводить миротворчі сили, вірмени палять домівки – що відбувається навколо Нагірного Карабаху? (відео)

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Кельбаджарский район, що після першої карабаської війни був зайнятий збройними силами самопроголошеної республіки Нагірного Карабаху, 15 листопада повернеться під контроль Азербайджану. Вірмени йдуть із сіл, де жили останніми роками, й підпалюють свої домівки. Раніше із тих країв втікали азербайджанці. Бойові дії в регіоні загострилися 27 вересня, коли в Баку вирішили повернути втрачені території силою. В результаті активних бойових дій Вірменія погодилася на припинення вогню і територіальні поступки. В цей регіон введені російські миротворчі сили. (Відео Reuters)

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