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21 грудня 2020, Київ 18:57
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«Тебе звинувачують у тому, до чого ти не причетний». Обвинувачені у вбивстві Шеремета вже рік під арештом

«Тебе звинувачують у тому, до чого ти не причетний». Обвинувачені у вбивстві Шеремета вже рік під арештом
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«Тебе звинувачують у тому, до чого ти не причетний». Обвинувачені у вбивстві Шеремета вже рік під арештом

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Обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко провів уже рік за ґратами в слідчому ізоляторі. Іншу фігурантку справи, Юлію Кузьменко, кілька місяців тому суд відпустив під домашній арешт. За цей рік, стверджують адвокати обвинувачених, істотних доказів причетності Антоненка і Кузьменко до вбивства журналіста слідство так і не надало. Замовників і організаторів вбивства журналіста Павла Шеремета, як наслідок, теж не встановлено. Всі судові засідання супроводжуються акціями протесту з вимогою відпустити обвинувачених. (Відео проєкту «Настоящее время»)

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