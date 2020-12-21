«Тебе звинувачують у тому, до чого ти не причетний». Обвинувачені у вбивстві Шеремета вже рік під арештом

Обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко провів уже рік за ґратами в слідчому ізоляторі. Іншу фігурантку справи, Юлію Кузьменко, кілька місяців тому суд відпустив під домашній арешт. За цей рік, стверджують адвокати обвинувачених, істотних доказів причетності Антоненка і Кузьменко до вбивства журналіста слідство так і не надало. Замовників і організаторів вбивства журналіста Павла Шеремета, як наслідок, теж не встановлено. Всі судові засідання супроводжуються акціями протесту з вимогою відпустити обвинувачених. (Відео проєкту «Настоящее время»)