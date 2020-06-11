Громадський активіст Сергій Стерненко заявив, що в Службі безпеки України йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. СБУ підтвердила оголошення Стерненку підозри. За даними слідства, нападники на Стерненка «мали на меті залякати й нанести йому тілесні ушкодження». За даними слідства, тіло Кузнецова знайшли за 100 метрів від місця першої сутички після нападу на активіста. Стерненко заявляє, що діяв виключно в рамках закону і оборонявся.