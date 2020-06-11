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11 червня 2020, Київ 23:05
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Стерненку вручили підозру: чому й за що? (відео)

Стерненку вручили підозру: чому й за що? (відео)
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Стерненку вручили підозру: чому й за що? (відео)

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Громадський активіст Сергій Стерненко заявив, що в Службі безпеки України йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. СБУ підтвердила оголошення Стерненку підозри. За даними слідства, нападники на Стерненка «мали на меті залякати й нанести йому тілесні ушкодження». За даними слідства, тіло Кузнецова знайшли за 100 метрів від місця першої сутички після нападу на активіста. Стерненко заявляє, що діяв виключно в рамках закону і оборонявся.

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