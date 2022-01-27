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Стрілянина у Дніпрі: у ДБР повідомили деталі (відео)

Стрілянина у Дніпрі: у ДБР повідомили деталі (відео)
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Стрілянина у Дніпрі: у ДБР повідомили деталі (відео)

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Військовий нацгвардії Артемій Рябчук сам зв’язався з правоохоронцями, повідомив кореспондентці Радіо Свобода заступник директора територіального управління ДБР в Полтаві Володимир Шило.

За попередніми даними, Рябчука затримали в селищі під Дніпром. Він сам зв’язався з поліцією: попросив зателефонувати в поліцію випадкову жінку. Автомат був при ньому. Раніше МВС повідомило про затримання нацгвардійця Артемія Рябчука через стрілянину, яка призвела до загибелі кількох військовослужбовців у Дніпрі. На світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Мотиви стрілка наразі невідомі.

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