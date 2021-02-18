Ігор Заставний – студент, який приїхав у Київ 19 лютого, напередодні розстрілів на вулиці Інститутській, – отримав поранення та ампутацію кінцівки на ранок 20 лютого. Поруч із ним загинув викладач зі Львова, Герой Небесної сотні Богдан Сольчаник. За 7 років Заставний навчився заново ходити, думати й жити. Чи вийшов би хлопець на майдан Незалежності ще раз? Та чи повторилася би зима 2014-го знову? Детальніше – у відео Радіо Свобода.