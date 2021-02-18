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18 лютого 2021, Київ 16:23
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«Вони мали жити» – студент зі Львова згадує Революцію гідності (відео)

«Вони мали жити» – студент зі Львова згадує Революцію гідності (відео)
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«Вони мали жити» – студент зі Львова згадує Революцію гідності (відео)

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Ігор Заставний – студент, який приїхав у Київ 19 лютого, напередодні розстрілів на вулиці Інститутській, – отримав поранення та ампутацію кінцівки на ранок 20 лютого. Поруч із ним загинув викладач зі Львова, Герой Небесної сотні Богдан Сольчаник. За 7 років Заставний навчився заново ходити, думати й жити. Чи вийшов би хлопець на майдан Незалежності ще раз? Та чи повторилася би зима 2014-го знову? Детальніше – у відео Радіо Свобода.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

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