Проєкт держбюджету-2021 є реалістичним і збалансованим. Він не надутий щодо доходів, не популістський за видатками. Дефіцит його скорочується – 2022 року він становитиме 4,5%, а 2023-го – 3,5%. У цьому запевнив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністр фінансів України Сергій Марченко. Він також відповів на запитання, до чого б міг привести Україну дефолт, чи не забагато витрат на Офіс президента і на медзаклади для можновладців та як міністр сприймає постійні пропозиції деяких нардепів його відставити.