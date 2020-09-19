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19 вересня 2020, Київ 19:50
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Дефолт України виключається – глава Мінфіну Марченко (відео)

Дефолт України виключається – глава Мінфіну Марченко (відео)
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Дефолт України виключається – глава Мінфіну Марченко (відео)

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Проєкт держбюджету-2021 є реалістичним і збалансованим. Він не надутий щодо доходів, не популістський за видатками. Дефіцит його скорочується – 2022 року він становитиме 4,5%, а 2023-го – 3,5%. У цьому запевнив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністр фінансів України Сергій Марченко. Він також відповів на запитання, до чого б міг привести Україну дефолт, чи не забагато витрат на Офіс президента і на медзаклади для можновладців та як міністр сприймає постійні пропозиції деяких нардепів його відставити.

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