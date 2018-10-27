СБУ мало би якось відреагувати на діяльність «Українського вибору», очолюваного Віктором Медведчуком. Про це заявила Радіо Свобода голова парламентського комітету зі свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар. Вона також зазначила: «Медведчук дуже прискіпливо ставиться до моєї роботи. Я так само прискіпливо ставлюся до його діяльності в Україні». На думку депутата, якщо затримують, наприклад, Тимофія Нагорного за обвинуваченням створити проросійську партію, то реакція СБУ мала би бути і щодо «Українського вибору». При цьому Сюмар переконувала, що має всі підстави виграти апеляцію на рішення суду, який частково задовольнив позов депутата Василя Німченка і визнав протиправними дії голови парламентського комітету щодо інциденту, пов’язаного із журналістами програми «Схеми». Також Сюмар прокоментувала перспективи у разі участі у виборах Святослава Вакарчука і Володимира Зеленського, і оцінила вплив олігархів на українські медіа.