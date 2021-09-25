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Головнокомандувач ЗСУ Залужний: «Байрактари» не пиляться на складах

На сьогодні є тільки дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі. Але українська армія має готуватися і до наступу, щоб бути здатною силовим шляхом звільнити окуповану Росією територію. Це заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Коментуючи чергове загострення на Донбасі, генерал сказав: немає жодної заборони українським бійцям стріляти у відповідь. У разі обстрілу з боку противника, командир на передовій не зобов’язаний звертатися «нагору» – давати відсіч чи ні? «Заради збереження життя і здоров’я своїх підлеглих командири мають застосовувати всі наявні сили та засоби», – наголосив головнокомандувач. Також Валерій Залужний відповів на запитання про проблеми у ЗСУ. Зокрема – яким є рівень комплектації підрозділів на передовій, як відпадає у ЗСУ «совок», бюрократизм, як вдається позбутися «паперової армії», та чому у війську часто не затримуються контрактники?

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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