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«Дельта», вакцини, локдаун – інтерв’ю санлікаря Ігора Кузіна

Штам коронавірусу «Дельта» все активніше поширюється Україною, визнав у Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода головний санітарний лікар Ігор Кузін. Але він запевнив: при всій небезпеці «Дельти» застосовані в Україні вакцини рятують від госпіталізацій і смертей. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac – не «шмурдяки», а якісні медпрепарати, що довели свою ефективність у державах, які вже накрила «Дельта». Коли в Україні можуть вакцинувати достатню кількість людей для набуття колективного імунітету? Навіщо щепитися перехворілим? Чи можна змішувати вакцини? Є сенс колоти третю дозу? Чи примушуватимуть українців вакцинуватися? Навіщо маски, якщо нові штами «корони» все заразніші? Коли можуть оголосити в Україні новий локдаун? Це – лише частина запитань, на які відповів Ігор Кузін.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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