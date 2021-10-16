Зняв маску – плати штраф! Рейди поліції контролюватимуть карантин – Ляшко

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко каже, що 900 мобільних бригад поліції здійснюватимуть рейди, щоб проконтролювати дотримання карантину. Також, аби зупинити розповсюдження коронавірусу, міністерство збільшить перелік професій для обов’язкового щеплення.

Кого вакцинуватимуть «примусово»? Чи можна одночасно вакцинуватися проти коронавірусу і грипу? Коли ж з’явиться українська вакцина і чи зможуть «прості смертні» лікуватися у «Феофанії»? Відповіді на ці та інші запитання в «Суботньому інтерв’ю» міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка для Радіо Свобода.