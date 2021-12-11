Війна Росії проти України – авантюра, яка закінчиться поразкою – Арестович

«Розв’язана Володимиром Путіним війна проти України є авантюрою, яка закінчиться поразкою російської армії». Це зазначив у Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. Він констатував: військові авантюри також часто стають причиною краху авторитарних режимів. А «у Росії найнебезпечніша професія – цар», сказав Арестович. Водночас він зауважив, що Путін продовжує тиснути на Україну, блефує і шантажує Заходу. І після відеозустрічі президента РФ із лідером США Джо Байденом жоден російський солдат не відійшов від українських кордонів, розповів Арестович. Але ЗСУ готові чинити спротив, наголосив він. Також в інтерв’ю Арестович прокоментував: чи тиснув Джо Байден на президента України Володимира Зеленського стосовно «особливого статусу» Донбасу; чи справді США погодилися з Путіним і нібито блокуватимуть шлях України до НАТО; як ЗСУ поповнюють свій арсенал «Джавелінами» і «Байрактарами»; і як Арестович обгрунтовує озвучення ним «можливих сценарієм» щодо головреда «Цензор.нет» Юрія Бутусова?