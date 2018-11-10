Україна вміє виживати і тому поставила хрест на проекті «Новоросія». На цьому наголосив у розмові з Радіо Свобода історик, публіцист Ярослав Грицак. Але за 27 років незалежності Україна досі не стала жити – відрізати державу від економіки, виводити її з «тіні», створювати незалежні суди. А списувати брак реформ на розв’язану Росією війну не можна, зазначає Грицак. Одна з умов перемоги у ній – саме подолання корупції. При цьому Грицак висловився про значення мови. В Україні має бути одна державна мова – українська, і дуже важливо цього дотримуватися, наголосив він. Але сама мова не виводить із «русского мира», з нього виводить перемога у війні, успішні реформи, томос про автокефалію УПЦ.