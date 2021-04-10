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10 квітня 2021, Київ 21:27
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Ми готові до повномасштабної війни з Росією – Арестович (відео)

Ми готові до повномасштабної війни з Росією – Арестович (відео)
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Ми готові до повномасштабної війни з Росією – Арестович (відео)

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Росія може спробувати просунутися вглиб України, але ЗСУ готові до відсічі. Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода Олексій Арестович, радник української делегації у ТКГ, радник Андрія Єрмака – глави Офісу президента Володимира Зеленського.

Арестович визнає: якщо Росія наважиться піти у наступ, оборонятися буде дуже важко. Однак, каже, величезні втрати у такому разі чекають і на агресора. ЗСУ чинитимуть опір і Росію «остаточно приб’ють санкціями», зауважив Арестович. Також він розповів про атмосферу на консультаціях ТКГ – як себе поводить російська делегація і в чому її слабка сторона? Чи досі Арестович вважає Зеленського «непридатним до президентства»? Чи не шкодує про свою відповідь нецензурною лайкою користувачу фейсбука? І чи досі не вважає себе патріотом, як зізнавався кілька років тому?

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