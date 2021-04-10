Арестович визнає: якщо Росія наважиться піти у наступ, оборонятися буде дуже важко. Однак, каже, величезні втрати у такому разі чекають і на агресора. ЗСУ чинитимуть опір і Росію «остаточно приб’ють санкціями», зауважив Арестович. Також він розповів про атмосферу на консультаціях ТКГ – як себе поводить російська делегація і в чому її слабка сторона? Чи досі Арестович вважає Зеленського «непридатним до президентства»? Чи не шкодує про свою відповідь нецензурною лайкою користувачу фейсбука? І чи досі не вважає себе патріотом, як зізнавався кілька років тому?